В Венесуэле на "народном референдуме" выступили против инициативы президента

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Большинство венесуэльцев, принявших участие в "народном референдуме" в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро, свидетельствуют результаты голосования.

По данным так называемой "комиссии гарантов", состоящей из ректоров ведущих университетов страны, против созыва проголосовали почти 6,4 миллиона человека, или более 98% принявших участие в голосовании.

Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.