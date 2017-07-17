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    В Венесуэле на "народном референдуме" выступили против инициативы президента

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    Против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро проголосовали почти 6,4 миллиона человека, или более 98% принявших участие в голосовании.
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Большинство венесуэльцев, принявших участие в "народном референдуме" в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро, свидетельствуют результаты голосования.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    По данным так называемой "комиссии гарантов", состоящей из ректоров ведущих университетов страны, против созыва проголосовали почти 6,4 миллиона человека, или более 98% принявших участие в голосовании.

    Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.

    В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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