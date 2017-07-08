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    В мире

    В Венесуэле число жертв протестов приближается к сотне

    (обновлено: )15
    Как стало известно, число убитых непосредственно в протестах составило 69 человек, а общее число погибших в рамках протестов с учетом грабежей, расправ или инцидентов на баррикадах составляет 92 человека.
    Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
    @danilozanomadri

    КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. Число погибших в протестах и в связанных с ними грабежах и происшествиях в Венесуэле возросло до 92 человек, сообщил в пятницу директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

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    "Число убитых непосредственно в протестах с 1 апреля составило 69 человек. Общее число погибших в рамках протестов с учетом грабежей, расправ или инцидентов на баррикадах составляет 92 человека", — написал Ромеро в сети Instagram.

    Последние официальные данные от генпрокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас говорили о 90 погибших.

    Ромеро уточнил, что большая часть жертв протестов — это сами манифестанты, погибшие либо в результате действий сил безопасности страны, либо от рук военизированных проправительственных формирований.

    В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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