В Венесуэле число жертв протестов приближается к сотне

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. Число погибших в протестах и в связанных с ними грабежах и происшествиях в Венесуэле возросло до 92 человек, сообщил в пятницу директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Число убитых непосредственно в протестах с 1 апреля составило 69 человек. Общее число погибших в рамках протестов с учетом грабежей, расправ или инцидентов на баррикадах составляет 92 человека", — написал Ромеро в сети Instagram.

Последние официальные данные от генпрокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас говорили о 90 погибших.

Ромеро уточнил, что большая часть жертв протестов — это сами манифестанты, погибшие либо в результате действий сил безопасности страны, либо от рук военизированных проправительственных формирований.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.