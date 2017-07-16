В Турции в ДТП попал автобус с детским ансамблем из Грузии

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.

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По данным издания, в результате аварии 38 человек получили ранения.

Отмечается, у автобуса лопнула шина, в результате чего он съехал с трассы и врезался в столб. Среди пострадавших большинство составляют дети, они развезены по больницам.

Напомним, 13 июля военнослужащий военно-морских сил Украины погиб и трое пострадали в результате ДТП в Херсонской области.