наверх
16.07.201715:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Турции в ДТП попал автобус с детским ансамблем из Грузии

    (обновлено: )29
    Как стало известно, у автобуса лопнула шина, в результате чего он съехал с трассы и врезался в столб. Среди пострадавших большинство составляют дети, они развезены по больницам.
    Полиция и скорая в Турции. Архивное фото
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.

    Смотрите также: Появились подробности стрельбы и массового ДТП в Киеве

    По данным издания, в результате аварии 38 человек получили ранения.

    Отмечается, у автобуса лопнула шина, в результате чего он съехал с трассы и врезался в столб. Среди пострадавших большинство составляют дети, они развезены по больницам.

    Напомним, 13 июля военнослужащий военно-морских сил Украины погиб и трое пострадали в результате ДТП в Херсонской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?