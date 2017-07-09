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    Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке нового госпереворота

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    Как отметил президент Турции, по сведениям разведки, активисты Amnesty International собрались в отеле на острове Бююкада, "чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что активисты международной правозащитной организации Amnesty International готовят новый госпереворот в стране, сообщает РИА Новости.

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    Ранее Amnesty International потребовала освободить директора по Турции Идиль Эсер и других активистов организации, задержанных 5 июля на Принцевых островах в районе Стамбула.

    На пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге один из журналистов напомнил Эрдогану, что Amnesty International защищала его, когда в 1997 тогдашние турецкие власти арестовали его на четыре месяца, и призвал защитить задержанных активистов правозащитной организации.

    "Меня посадили за то, что я прочитал стихотворение. Почему их задержали — не арестовали, а пока задержали? По сведениям разведки, они собрались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота. Поэтому наша полиция их и задержала. Сейчас их дело будет рассматривать суд, я не знаю, что выяснится в результате расследования", — заявил Эрдоган.

    В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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