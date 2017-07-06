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    В мире

    В Каракасе жгут полицейские участки и машины

    Тема:

    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд (32)

    (обновлено: )75
    Масштабные беспорядки происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.
    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили
    @ReporteYa

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В столице Венесуэлы Каракасе подожгли полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

    Беспорядки перед зданием парламента Венесуэлы. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Беспорядки в Венесуэле. Сторонники президента избивают депутатов

    Последние разместили запись, на которой видна группа людей, собравшихся у здания полиции. На кадрах видно, как из толпы в здание летит бутылка с зажигательной смесью, после чего оно загорается, а затем еще одна (см. ниже).

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    Портал Nacional сообщает также о поджоге полицейской машины в районе Сан-Мартин столицы страны. Там отмечены беспорядки и слышна стрельба.

    Данные события происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.

    @ReporteYa
    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили

    По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания, сообщил РИА Новости депутат Симон Кальсадилья.

    ​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

    ​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже около 80 человек.

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