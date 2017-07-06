В Каракасе жгут полицейские участки и машины

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В столице Венесуэлы Каракасе подожгли полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

Последние разместили запись, на которой видна группа людей, собравшихся у здания полиции. На кадрах видно, как из толпы в здание летит бутылка с зажигательной смесью, после чего оно загорается, а затем еще одна (см. ниже).

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Портал Nacional сообщает также о поджоге полицейской машины в районе Сан-Мартин столицы страны. Там отмечены беспорядки и слышна стрельба.

Данные события происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.

@ReporteYa В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили

По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания, сообщил РИА Новости депутат Симон Кальсадилья.

​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

AHORA Incendian patrulla en la Av. Baralt, frente al Instituto de Nutrición, centro de Caracas. #Julio pic.twitter.com/lKGLhOOm0X — OVCS (@OVCSocial) 6 июля 2017 г.

​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже около 80 человек.