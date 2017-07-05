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    Девочек из Афганистана не впустили в США на соревнования по робототехнике

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (284)

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    По словам организаторов соревнований, въезд в США был разрешен лишь командам из Ирака, Судана и фактически из Сирии. Команда из Афганистана восприняла отказ во въезде как оскорбление всего афганского народа.
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Команде девочек из Афганистана, участвующей в соревнованиях по робототехнике, было отказано в получении виз в США, передает агентство Рейтер.

    "Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнования, получили визы", — заявила одна из представительниц команды, 14-летняя Фатема Кадерян.

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    Как сообщает агентство, по словам организаторов соревнований, въезд в США был разрешен командам из Ирака, Судана и фактически из Сирии. "Все страны могут участвовать в соревнованиях, но мы не можем. Это явное оскорбление для народа Афганистана", — заявила другая девочка из афганской команды, 17-летняя Лида Азизи. Как отмечает агентство, Афганистан не входит в число стран, перечисленных в новом миграционном указе президента США Дональда Трампа.

    Сообщается, что шести девочкам, входящим в состав афганской команды, придется наблюдать за сборкой их робота по видеотрансляции из Вашингтона.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что также во въезде в США для участия в соревнования было отказано девочкам, входящим в состав команды из Гамбии.

    Восстановленный Верховным судом иммиграционный указ Трампа вступил в силу на прошлой неделе в части въезда граждан шести стран из "черного списка". Также с 6 июля будет на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США.

    В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

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    Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношения с лицами или организациями, находящимися в США".

    Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

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