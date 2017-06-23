Барин гуляет. США потратили почти $100 млн на форму полиции Афганистана

РИА Новости Украина

Министерство обороны США в 2007 году израсходовало 94 млн долларов на закупку для полиции Афганистана камуфляжной формы, предназначенной для действий в лесной местности, хотя растительностью в этой стране покрыто от силы 2% территории.

Как сказал в комментарии для Sputnik Afghanistan депутат парламента Афганистана Бекташ Сияваш (Baktash Siavash), подобный казус со стороны Пентагона неудивителен, ведь американцы не имеют верного представления не только о ландшафте Афганистана, но и об афганском обществе в целом:

"Американцы совершили глупейшую ошибку не только в выборе цвета униформы для афганских военных — они совершают ошибки во всем: в выборе друга или врага для Афганистана, в поддержке абсолютно не тех политических лидеров страны. У них ошибочное представление и об афганском обществе. К сожалению, американцы на всех фронтах терпят политическое фиаско в Афганистане лишь потому, что не учатся на ошибках других — тех иностранных сил, которые уже были в Афганистане. Они считают, если человек (политик или военный) в Афганистане блестяще говорит на английском, то на него можно делать ставку и включить в ряды "своих".



Американцы до сегодняшнего дня потратили колоссальные средства под громким лозунгом "инвестиций на благо и процветание Афганистана", однако по факту ничего из этого не досталось афганскому народу и не пошло на пользу восстановления стабильности в стране. У нас есть такая поговорка "Наломали сломы и бросили в воду", А как теперь через все это пройти? К сожалению, прошло уже более 15 лет, а воз и ныне там. Вот эффективность американских денег и их присутствия тут. Даже так называемая Международная военная коалиция под руководством США (ISAF) не смогла ничего добиться, никаких успехов и продвижений. Эти силы не знают ничего об истории, культуре, религии, традициях и укладе афганского общества.



За более чем 10 лет США, неся разрушения, совершили много ошибок, ничему так и не научив афганские силы. Напротив, они ослабили боеспособность военных сил. Поэтому если прямо сейчас американцы соберутся и в одночасье покинут территорию Афганистана, то силы безопасности уже в одиночку не смогут противостоять врагу даже несколько часов".

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