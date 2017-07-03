В Греции объяснили инцидент с обстрелом турецкого судна

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Береговая охрана Греции вынуждена была открыть предупредительный огонь, чтобы остановить подозреваемое в перевозке наркотиков судно под турецким флагом, сообщили РИА Новости в пресс-службе береговой охраны.

Турецкие телеканалы ранее сообщили, что сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море после того, как он отказался подчиниться указаниям и проследовать в порт Родоса для досмотра.

"Сегодня после полудня портовые власти Родоса получили анонимное телефонное сообщение, что грузовое судно "ACT" под турецким флагом, находившееся в водах к востоку от острова Родос, перевозит наркотики. Сразу была поднята береговая охрана, корабль которой обнаружил судно "ACT" в 3,5 милях к северо-западу от Родоса, то есть в греческих территориальных водах", — сообщили в пресс-службе береговой охраны.

Экипаж корабля потребовал от капитана судна направиться в район Триантон Родоса для проверки.

"Капитан "ACTа" не подчинился приказам и звуковым сигналам с корабля портовых властей, и в итоге был открыт предупредительный огонь, чтобы остановить его. Вместо этого "ACT" продолжил плавание и вошел в турецкие территориальные воды, в то время как корабль береговой охраны остановился на границе", — сообщили в пресс-службе.

О происшествии проинформированы компетентные власти Турции.