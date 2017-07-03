Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно в Эгейском море - СМИ

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море, сообщает турецкий телеканал NTV в понедельник.

Отмечается, что судно загрузилось в турецком порту Искендерун и двигалось по направлению к Измитскому заливу Мраморного моря. По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза. Капитан судна якобы проигнорировал это требование, после чего с греческих катеров по судну был открыт огонь.

Команда судна обнаружила 36 пулевых отверстий на корпусе корабля.

О пострадавших не сообщается, судно продолжает движение по маршруту. В настоящее время на место происшествия прибыли два катера турецкой береговой охраны.

Ранее сообщалось, что столкновение американского эсминца USS Fitzgerald с филиппинским контейнеровозом произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью. Количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако ранее сообщалось об исчезновении семи членов экипажа эсминца.