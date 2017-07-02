МИД Чехии: нелепо говорить про референдум о выходе страны из ЕС

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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости Украина. Нелепой и безответственной назвал в воскресенье глава МИД Чехии Лубомир Заоралек идею о возможном проведении референдума о выходе республики из состава Евросоюза.

Чешский президент Милош Земан в последние месяцы несколько раз заявил о том, что поддержал бы идею о проведении в стране референдума о выходе из ЕС, но голосовал бы в нем против выхода. В свою очередь, экс-президент Чехии Вацлав Клаус после того, как Европарламент заявил о возможности наказания Чехии, а также Польши и Венгрии за отказ принимать нелегальных мигрантов заявил, что "пришло время начать готовить выход нашей страны из Евросоюза".

"Это нелепо, потому что подобная идея содержит в себе риск для судьбы нашего государства. Членство в ЕС предоставляет нам доступ на огромный рынок, дает нам технологии и, в принципе, это просто вопрос нашего существования. Если кто-то еще не в силах этого понять, то я готов проехать по всей стране, чтобы подробно всё объяснить", — сказал Заоралек, выступая в воскресенье по республиканскому ТВ.

По словам главы чешского МИД, после Brexit возникли огромные проблемы для Великобритании, касающиеся, например, приостановки иностранных инвестиций или роста инфляции.

"Великобритания является большим государством, это пятая крупнейшая экономика мира. И так на ней отражается Brexit. А знаете, как бы нечто подобное отразилось на малой Чехии?", — сказал Заоралек.

Вместе с тем, Заоралек заявил, что с отдельными моментами в деятельности Евросоюза он "остро не согласен".