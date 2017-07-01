Сирийские военные назвали ложью сообщения о применении хлора под Дамаском

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков о применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска.

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Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения правительственными войсками хлора в Айн-эт-Терме отравление получили 30 боевиков.

"Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого "Фейлак ар-Рахман", являются лживыми и не соответствуют действительности",- написано в распространенном для СМИ заявлении командования сирийской армии.

В заявлении отмечено, что подобные "сфабрикованные и лживые" заявления террористов не должны уже никого удивлять, так как они появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную наступательную операцию, а террористы несут при этом большие потери.

Сирийская армия почти три недели ведет наступление в Айн-эт-Терме продолжая освобождать новые районы продвигаясь вглубь восточной части сирийской столицы, которая более пяти лет находится под контролем радикальных вооруженных группировок. Отряды террористов, неся большие потери, вынуждены отступать.