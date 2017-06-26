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    В США автомобиль упал в гостиничный бассейн: есть раненые

    (обновлено: )64
    По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн.
    В США автомобиль упал в гостиничный бассейн
    Кадр из видео abc7

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в бассейн одной из гостиниц, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.

    Кадр из видео abc7
    В США автомобиль упал в гостиничный бассейн

    Инцидент произошел около 19.30 по местному времени. По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн.

    В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. К счастью, в результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.

    Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.

    Как сообщалось ранее, украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.

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