В США автомобиль упал в гостиничный бассейн: есть раненые

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в бассейн одной из гостиниц, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.

Кадр из видео abc7 В США автомобиль упал в гостиничный бассейн

Инцидент произошел около 19.30 по местному времени. По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн.

В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. К счастью, в результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.

Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.

Как сообщалось ранее, украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.