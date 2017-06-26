В США автомобиль упал в гостиничный бассейн: есть раненые

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в бассейн одной из гостиниц, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 19.30 по местному времени. По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн.
В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. К счастью, в результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.
Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.
Как сообщалось ранее, украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.