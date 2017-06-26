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    В мире

    Президент Колумбии уточнил число погибших при кораблекрушении

    (обновлено: )88
    На потерпевшем крушение туристическом судне было 150 человек, 31 из них пока числится пропавшим без вести. Спасательно-поисковые работы будут продолжаться.
    Крушение судна в Колумбии
    Facebook Juan Quiroz

    КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что при крушении туристического судна погибли шесть человек.

    Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии. Видео
    Facebook Juan Quiroz
    Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии

    Ранее сообщалось о девяти погибших. 

    "К настоящему времени мы имеем информацию о шести погибших, 122 человека выжили и находятся в хорошем состоянии, еще о 31 человеке сообщено как о пропавших без вести", — приводит портал Excelsior заявление Сантоса, прибывшего на место трагедии.

    Лидер страны пообещал, что спасательно-поисковые работы будут вестись всю ночь. Он также опроверг информацию, что утонувшее судно имело большую перегрузку из-за числа пассажиров, превышающего установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.

    Facebook Juan Quiroz
    Крушение судна в Колумбии

    Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в воскресенье. Идет спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет, в поисках участвуют водолазы.

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