Президент Колумбии уточнил число погибших при кораблекрушении

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что при крушении туристического судна погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

"К настоящему времени мы имеем информацию о шести погибших, 122 человека выжили и находятся в хорошем состоянии, еще о 31 человеке сообщено как о пропавших без вести", — приводит портал Excelsior заявление Сантоса, прибывшего на место трагедии.

Лидер страны пообещал, что спасательно-поисковые работы будут вестись всю ночь. Он также опроверг информацию, что утонувшее судно имело большую перегрузку из-за числа пассажиров, превышающего установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.

Facebook Juan Quiroz Крушение судна в Колумбии

Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в воскресенье. Идет спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет, в поисках участвуют водолазы.