Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии

По меньшей мере три человека погибли после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, шеф полиции Колумбии сообщил, что 30 человек пропали без вести.

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Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.

Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.