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    В мире

    Власти сообщают о 9 погибших в результате крушения судна в Колумбии

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    Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.
    Крушение судна в Колумбии
    Facebook Juan Quiroz

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Число погибших на затонувшем судне со 150 туристами возросло до девяти, передает агентство Франс Пресс  со ссылкой на местные власти.

    Смотрите также: Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии

    Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пропавших без вести.

    Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет. Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.

    Facebook Juan Quiroz
    Крушение судна в Колумбии

    Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.

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