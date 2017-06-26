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    В мире

    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами

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    Кораблекрушения лодки с туристами произошло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. В место происшествия направляется вертолет.
    Скорая в Колумбии
    flickr.com/Hembo Pagi

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Лодка, на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военно-воздушные силы страны.

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    По данным агентства, инцидент произошел в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. В место происшествия направляется вертолет.

    Напомним, почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

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