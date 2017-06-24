Предотвращен теракт в главной святыне в Мекке: пострадали иностранцы

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В ходе предотвращения атаки на Заповедную мечеть в Мекке Шесть пострадали шесть иностранных граждан, передает саудовское агентство новостей SPA.

Известно, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира, в центре которой находится Кааба.

Террорист-смертник в квартале Аджйад укрылся в одном из жилых зданий и, не реагируя на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, открыл огонь по сотрудникам служб безопасности. После этого он подорвал себя. Агентство Франс Пресс сообщает, что в результате подрыва здания 11 человек, в том числе пять полицейских, получили ранения.

По данным агентства, шесть пострадавших иностранцев были доставлены в больницу.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.

Напомним, 21 июня боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.