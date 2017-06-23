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23.06.201716:32
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    В мире

    Одна из стран ЕС заявила о готовности перехода на евро

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    На протяжении четырех-пяти лет в Национальном банке Чехии планируют достигнуть зарплат, сопоставимых с европейскими для безболезненного перехода в зону евро.
    Купюра евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Чехии заявил, что страна готова к переходу на единую европейскую валюту. Вместе с тем, финансовое ведомство отмечает необходимость сокращения разницы в ценах и зарплатах до непосредственного присоединения к еврозоне, сообщает Radio Praha.

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    На протяжении четырех-пяти лет в Нацбанке Чехии планируют достигнуть зарплат, сопоставимых с европейскими.

    Ранее заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что Национальный банк Украины рекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро. По словам Рожковой, сейчас в Украине активно внедряются евродирективы.

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