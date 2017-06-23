Одна из стран ЕС заявила о готовности перехода на евро

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Чехии заявил, что страна готова к переходу на единую европейскую валюту. Вместе с тем, финансовое ведомство отмечает необходимость сокращения разницы в ценах и зарплатах до непосредственного присоединения к еврозоне, сообщает Radio Praha.

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На протяжении четырех-пяти лет в Нацбанке Чехии планируют достигнуть зарплат, сопоставимых с европейскими.

Ранее заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что Национальный банк Украины рекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро. По словам Рожковой, сейчас в Украине активно внедряются евродирективы.