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07.06.201710:14
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    Нацбанк повысил курс евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на среду на отметке 2954,84 грн за 100 евро, российского рубля — 4,631 грн за 10 рублей, доллара - 2624,65 грн за 100 долларов.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 7 июня, на уровне 2624,65 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2954,84 грн за 100 евро, российского рубля — 4,631 грн за 10 рублей.

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    Ранее сообщалось, что НБУ установил официальный курс гривны на вторник, 6 июня, на уровне 2628,09 грн за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,93 грн за 100 евро, российского рубля — 4,636 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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