На саммите в Киеве Украина и ЕС построят планы на 10 лет - аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Работа над Cоглашением об ассоциации Украины с ЕС завершится через несколько недель. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск во время совместного с Петром Порошенко выступления.

Украинский президент добавил, что уже с 1 сентября этого года Соглашение об ассоциации начнет действовать в полную силу. В настоящее время Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Результаты брюссельских переговоров прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які висновки перемовин Порошенка з Туском можна зробити?

— Поки що ми маємо не так багато інформації. Тим не менше, я розумію, що після візиту Петра Порошенка до США зараз дуже важливо Україні отримати так само сигнали подальшої підтримки української євроінтеграції. І більше того підтримати наші наміри по тому, щоб асоціація і Угода про асоціацію запрацювала на повну силу. Сьогодні де-факто Туск заявив, що робота над асоціацією завершена і за кілька тижнів вона запрацює на повну потужність. Це дуже чіткий сигнал, що ми маємо серйозних партнерів в ЄС і вони зможуть нас підтримувати і щодо санкцій проти Росії, і щодо економічних подальших угод. І більше того ми вже маємо такі позитивні сигнали, що ЄС навіть готовий збільшити деякі квоти, які не були передбачені Угодою про асоціацію. І це з економічної площини. Це означає, що ЄС готовий навіть на такі кроки, які він раніше не планував.

В яких напрямках може посилитися співпраця?

— Ще півроку тому ми разом всі говорили про те, що може виникнути несприятлива політична кон'юнктура в Європі, що можливий прихід, наприклад, в тій же Франції до влади Марін Ле Пен, що прихильники німецького канцлера Ангели Меркель можуть не мати такої підтримки, що Росія буде розхитувати через інші країни і уряди ситуацію в Європі. Але ці прогнози не справдилися. І нам зараз, як на мене, доводиться констатувати, що як раз кон'юнктура політична в Європі досить сприятлива для України. І поки в нас, звичайно, немає такого відчуття, що всі країни виступають за санкції проти, за продовження і посилення санкцій проти Росії, тим не менше, більшість країн, які демонструють політичну волю, вони відкрито підтримують Україну і це надихає на те, що санкції будуть, наприклад, продовжені.

Петро Порошенко і Дональд Туск анонсували повноцінну роботу Угоди про асоціацію. Чи відомо про які положення йдеться?

— Мені здається, що зараз дуже багато європейців розуміють, що Україна має все-таки рухатися у напрямку не просто асоціації з ЄС, а повноцінно рухатися в напрямку приєднання до ЄС чи вступу до ЄС. Це завжди було такою мрією України і про це говорив Петро Порошенко, ще виступаючи на Майдані, що Україна має стати повноправним членом ЄС. Мені здається, що як раз і введення безвізу, і асоціація, Угода про асоціацію — це такі сходинки, як раз до цієї мрії.

Чи все зробила Україна, щоб стати повноправним членом?

— Я думаю, що ще не все і я боюся прогнозувати, але це не питання близької перспективи — п'яти чи, можливо, навіть десяти років. Нам дуже багато треба ще міняти в країні. І більше того ЄС має чіткі норми і чіткі правила, за якими та чи інша країна може стати спочатку кандидатом на вступ до ЄС, а потім і членом ЄС. Ми зараз поки що на півдорозі. Але мені здається, що все-таки останні заяви президента Європейської Ради свідчать про те, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Чого очікувати від зустрічі лідерів України і Франції, а також від саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12-13 липня у Києві?

— По першому пункту — це, звичайно, дуже важлива зустріч, яка має відбутися у Парижі. Тому що це буде перша де-факто, перший такий контакт президентів на найвищому рівні. І я думаю, що це так само знакова зустріч, враховуючи те, що Франція є повноцінним учасником нормандського формату і від позиції Макрона дуже багато залежить, власне, імплементація мінських домовленостей. Саме в тому ключі, які вигідні Україні. Що стосується саміту Україна-ЄС дуже часто дати переносилися. І для нас було важливо, щоб цей саміт був таким коротким підсумком того, що зробила Україна, починаючи від підготовки до безвізового режиму. Я нагадаю, що були проведені фактично 144 пункти реформ, про які завжди говорили нам європейські колеги. І мені здається, що це буде такий міні-звіт України перед ЄС, і, відповідно, звіт ЄС перед Україною, як ми будемо будувати наші майбутні стосунки у найближчі десять років.

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Чи все в діях України і у виконанні запланованого і потрібного влаштовує Європу?

— Зрозуміло, що зараз до нас ще дуже багато є вимог, це питання і боротьби з корупцією, це питання і побудови демократичного суспільства, це і інші питання. Тобто такі питання не можуть не виникати до країни, яка розвивається, і насправді має всього за плечима 25 років існування де-факто. Тому це логічні питання, які будуть виникати, але нам треба своє робити і виконувати всі вимоги не задля того, щоб європейські чиновники ставили галочку, а в перу чергу задля себе. Тому що треба Європу будувати в першу чергу в Україні, а не думати про те, що ми маємо перед кимось звітувати.

Ранее директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что Украине стоило бы задумываться не о членстве, а о способах эффективного сотрудничества с Евросоюзом.