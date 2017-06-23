Крупный астероид пролетит в субботу мимо Земли

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Крупный астероид пролетит в субботу на близком расстоянии мимо Земли. Как сообщается на сайте NASA, диаметр астероида составит 228 метров, он пролетит на расстоянии трех миллионов километров от планеты.

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Астероид пролетит на безопасном расстоянии от планеты, но если бы он столкнулся с Землей, то удар был бы в 300 раз более мощным, чем взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

Объект 2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года космическим аппаратом широкомасштабного инфракрасного исследования. Ожидается, что он будет сближаться с Землей до 2022 года. На минимальном расстоянии от планеты он пролетит 24 июня 2019 года.

Напомним, NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины.