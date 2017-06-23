наверх
23.06.201716:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Крупный астероид пролетит в субботу мимо Земли

    (обновлено: )210
    Астероид пролетит на безопасном расстоянии от планеты, но если бы он столкнулся с Землей, то удар был бы в 300 раз более мощным, чем взрыв атомной бомбы над Хиросимой.
    Астероид
    @nasa.gov

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Крупный астероид пролетит в субботу на близком расстоянии мимо Земли. Как сообщается на сайте NASA, диаметр астероида составит 228 метров, он пролетит на расстоянии трех миллионов километров от планеты.

    Смотрите также: Подробности сенсационного доклада NASA

    Астероид пролетит на безопасном расстоянии от планеты, но если бы он столкнулся с Землей, то удар был бы в 300 раз более мощным, чем взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

    Объект 2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года космическим аппаратом широкомасштабного инфракрасного исследования. Ожидается, что он будет сближаться с Землей до 2022 года. На минимальном расстоянии от планеты он пролетит 24 июня 2019 года.

    Напомним, NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Томиленко
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против