Экс-"динамовец" Селин дебютировал за греческий "Астерас"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Селин дебютировал за свою новую команду — греческий "Астерас", сообщается на официальном сайте "Динамо".

"Селин попал в стартовый состав "Астераса" на выездной матч 13-го тура чемпионата Греции с "Олимпиакосом" и отыграл вплоть до финального свистка. Сам поединок завершился поражением команды Селина со счетом 1:2. После сыгранных матчей "Астерас" занимает 13-е место в турнирной таблице греческого первенства. От "зоны вылета" команду отделяет четыре очка", — сообщает пресс-служба "Динамо".

Евгений Селин перешел в "Астерас" конце декабря в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко заинтересовал французский "Бордо". Отмечается, что "Бордо" готов заплатить за Мякушко 1 млн евро.