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    Глава Uber Каланик ушел в отставку по требованию акционеров

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    Решение было принято под давлением крупных инвесторов, которые направили Каланику письмо с требованием уйти с поста генерального директора.
    Директор компании Uber Трэвис Каланик

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Основатель и главный исполнительный директор компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку по требованию акционеров. Об этом сообщает The New York Times.

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    По информации издания, решение было принято под давлением крупных инвесторов, которые направили Каланику письмо с требованием уйти с поста генерального директора.

    Источники издания рассказали, что Каланик, обсудил это требование с одним из членов совета директоров Uber, после чего в течение нескольких часов он вел переговоры с несколькими инвесторами, после которых согласился уйти в отставку. При этом Каланик сохранил за собой место в совете директоров компании.

    Ранее сообщалось, что сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии.

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