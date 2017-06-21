Глава Uber Каланик ушел в отставку по требованию акционеров

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Основатель и главный исполнительный директор компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку по требованию акционеров. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, решение было принято под давлением крупных инвесторов, которые направили Каланику письмо с требованием уйти с поста генерального директора.

Источники издания рассказали, что Каланик, обсудил это требование с одним из членов совета директоров Uber, после чего в течение нескольких часов он вел переговоры с несколькими инвесторами, после которых согласился уйти в отставку. При этом Каланик сохранил за собой место в совете директоров компании.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии.