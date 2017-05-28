Мать гендиректора Uber погибла в результате крушения лодки - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Мать Тревиса Каланика — гендиректора американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-вызова частных такси, погибла в результате крушения лодки в штате Калифорния, сообщает издание Fresno Bee.

Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла, отец находится в критическом состоянии.

"Прошлой ночью Тревис и его семья пережили ужасную трагедию. Его мать скончалась в результате страшного крушения лодки недалеко от Фресно, его отец находится в тяжелом состоянии. Наши мысли и молитвы с Тревисом и его семьей в столь тяжелое время", — цитирует издание заявление представителя компании Uber.

Компания Uber была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии.