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    В мире

    Мать гендиректора Uber погибла в результате крушения лодки - СМИ

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    Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Associated Press John Bazemore

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Мать Тревиса Каланика  — гендиректора американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-вызова частных такси, погибла в результате крушения лодки в штате Калифорния, сообщает издание Fresno Bee.

    Приложение мобильного телефона с сервисом такси Uber
    REUTERS Toby Melville
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    Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла, отец находится в критическом состоянии.

    "Прошлой ночью Тревис и его семья пережили ужасную трагедию. Его мать скончалась в результате страшного крушения лодки недалеко от Фресно, его отец находится в тяжелом состоянии. Наши мысли и молитвы с Тревисом и его семьей в столь тяжелое время", — цитирует издание заявление представителя компании Uber.

    Компания Uber была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

    Ранее сообщалось, что сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии.

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