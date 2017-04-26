Компания Uber намерена создать через три года летающий автомобиль

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сервис онлайн-заказа такси Uber во вторник объявил о намерении к 2020 году разработать и представить прототип летающего автомобиля на выставке World Expo 2020 в городе Дубаи, сообщает газета USA Today.

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Компания сделала соответствующее заявление в ходе конференции Elevate Summit в американском городе Даллас. Uber заявила, что наладила партнерские отношения с рядом городов и компаний для разработки летающих автомобилей и необходимой технической базы для осуществления автомобилем взлета и посадки как у вертолетов.

"Городская авиация — естественный следующий шаг для Uber", — приводит газета слова директора отдела производства Джеффа Холдена.

Он отметил, что изначальная миссия компании заключалась в том, чтобы дать людям больше свободного времени, сократить заторы и снизить объемы загрязнения окружающей среды. "Поэтому мы работаем, чтобы создать реальность "Нажми на кнопку и соверши полет", — отметил Холден.

Сообщается, что Дорожно-транспортное ведомство Дубаи (Dubai Road and Transport Authority) выступает партнером Uber в изучении потребности в таких технологиях в регионе.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).

Ранее сообщалось, что Uber могут оштрафовать на $1 млн из-за пьяных водителей в Калифорнии.