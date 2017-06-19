В американском штате Монтана обрушилось здание, более 50 человек ранены

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Более 50 человек пострадали при обрушении здания в американском городе Калиспелл, штат Монтана, передает телеканал KPAX со ссылкой на представителя медицинского центра города Мэллоди Шарптон.

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По словам Шарптон, большое количество ортопедических и неврологических повреждений требовали немедленного хирургического вмешательства. Некоторых пострадавших пришлось доставить в больницы на вертолетах. На данный момент два человека находятся в критическом состоянии.

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Причина обрушения неизвестна, ведется расследование.