В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" в Челябинской области РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

Один рабочий находится под завалами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

"Также под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что этот рабочий был госпитализирован.

Напомним, вице-премьер Геннадий Зубко ранее на заседании правительства заявил, что причиной аварии в марте на шахте "Степная" во Львовской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда.