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    В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие

    (обновлено: )10601
    Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия.
    Шахтер. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" в Челябинской области РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

    Авария на шахте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Один рабочий находится под завалами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

    "Также под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что этот рабочий был госпитализирован.

    Напомним, вице-премьер Геннадий Зубко ранее на заседании правительства заявил, что причиной аварии в марте на шахте "Степная" во Львовской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда.

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