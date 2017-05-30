Обрушение части дома в Ровенской области: двое погибших

Как сообщили в ГЧСЧ области, во время проведения ремонтных работ по усилению фундамента обрушилась часть дома, погибли два человека — жители села Обаров.

К месту чрезвычайного происшествия немедленно были направлены дежурные отделения спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По прибытию спасатели обесточили дом, и достали двух погибших мужчин.

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