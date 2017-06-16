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    Исчезнувший на крейсере США моряк неделю прятался в машинном зале

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    Старшина Питер Мимс, проходивший службу на ракетном крейсере Shiloh, был объявлен пропавшим 8 июня, когда корабль находился в 180 милях от японского острова Окинава в составе ударной группировки авианосца Ronald Reagan.
    Пропавший старшина Питер Мимс
    US Navy

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Моряк американских ВМС, который на протяжении недели считался упавшим за борт и пропавшим без вести, все это время прятался в машинном зале, передает телеканал CNN.

    Военный крейсер Украина
    radio-rhodesia.livejournal.com
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    Старшина Питер Мимс, проходивший службу на ракетном крейсере Shiloh, был объявлен пропавшим 8 июня, когда корабль находился в 180 милях от японского острова Окинава в составе ударной группировки авианосца Ronald Reagan.

    В спасательной операции по поиску Мимса помимо американского флота участвовали ВМС японских сил самообороны и подразделения береговой охраны Японии.

    Когда поиски моряка в океане были прекращены, он был обнаружен в одном из машинных залов крейсера. Командование ВМС ведет расследование обстоятельств инцидента. Сам Мимс был переведен на авианосец Ronald Reagan для медицинского освидетельствования.

    Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины намерены продать недостроенный ракетный крейсер "Украина".

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