Сейчас не может быть военного сотрудничества между США и РФ - Мэттис

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Военное сотрудничество между США и Россией на данный момент невозможно, заявил в понедельник американский министр обороны Джеймс Мэттис.

"На данный момент военного сотрудничества между нами не может быть", — сказал Мэттис на слушаниях в конгрессе США.

При этом он отметил, что американские и российские военные работают над снижением уровня конфликтных ситуаций в Сирии.

Мэттис допустил, что США могут "получить преимущества от снижения уровня конфликтных ситуаций (в Сирии) и, возможно, даже от проведения переговоров". Условием для таких переговоров он назвал решения на законодательном уровне (в США), которые, по его словам, могут дать "больше гибкости" исполнительной власти.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США используют террористов для раскачивания ситуации в РФ.