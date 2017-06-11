наверх
11.06.201707:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Наезд автомобиля на людей в Амстердаме: число раненых возросло

    (обновлено: )58
    По обновленным данным, двое из восьми пострадавших получили серьезные травмы. Отмечается, что указаний на связь инцидента с терроризмом нет.
    Автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама
    twitter.com/MartinvNorel

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. После того, как автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама, пострадали по крайне мере восемь человек, сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

    Момент аварии в Японии
    Канал 日本ニュース на Youtube
    Камеры зафиксировали момент страшного ДТП в Японии

    Ранее сообщалось о пяти пострадавших. По обновленным данным, двое из восьми раненых получили серьезные травмы.

    Инцидент произошел вечером в субботу. Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену. Водитель был немедленно задержан и допрошен, полиция произвела осмотр его автомобиля.

    "Мы поговорили с подозреваемым. Не похоже, что это было намеренно, однако мы продолжаем расследование", — сообщили правоохранители.

    Отмечается, что указаний на связь инцидента с терроризмом нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко