Наезд автомобиля на людей в Амстердаме: число раненых возросло

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. После того, как автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама, пострадали по крайне мере восемь человек, сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. По обновленным данным, двое из восьми раненых получили серьезные травмы.

Инцидент произошел вечером в субботу. Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену. Водитель был немедленно задержан и допрошен, полиция произвела осмотр его автомобиля.

"Мы поговорили с подозреваемым. Не похоже, что это было намеренно, однако мы продолжаем расследование", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что указаний на связь инцидента с терроризмом нет.