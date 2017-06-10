Автомобиль сбил пешеходов у центрального вокзала Амстердама

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама, по меньшей мере пять человек пострадали, сообщает новостной портал BNO News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером в субботу. Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену.

"Пять человек получили ранения, из них двое были госпитализированы. Еще трем оказывается помощь на месте. Водителя задержали и допрашивают. Автомобиль осматривают", — сообщил представитель столичной полиции.

По данным портала, указаний на связь инцидента с терроризмом нет.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.