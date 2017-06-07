наверх
07.06.201711:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львовской области загорелся автомобиль c военными

    (обновлено: )10910
    Военнослужащие потушили огонь, некоторые из них получили незначительные ожоги и телесные повреждения. Угрозы жизни военнослужащих нет, причины возгорания в моторном отсеке автомобиля устанавливаются.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Во Львовской области во время движения по автодороге "Киев — Чоп" загорелся автомобиль УАЗ, которым перевозили военнослужащих из Львова на Ривненский военный полигон, сообщили в региональном медиацентре Министерства обороны Украины.

    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину

    Как уточняется, событие произошло 6 июня в Бродовском районе. Во время движения автомобиля УАЗ, принадлежащего одной из воинских частей во Львовской области, в нем загорелся двигатель.

    Военнослужащие потушили огонь, некоторые из них получили незначительные ожоги и телесные повреждения. Угрозы жизни военнослужащих нет, причины возгорания в моторном отсеке автомобиля устанавливаются.

    Как сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 6 июня в 15:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи города Броды в автомобиле УАЗ-452. В результате пожара получил ожоги руки и предплечья 48-летний водитель автомобиля.

    Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Огнем уничтожены отсек, частично салон автомобиля, сообщает УНИАН.

    Напомним, ранее в Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Сирия: США нанесли второй удар
    Юлия Тимошенко
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Стрельба в Ужгороде
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара