Во Львовской области загорелся автомобиль c военными

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Во Львовской области во время движения по автодороге "Киев — Чоп" загорелся автомобиль УАЗ, которым перевозили военнослужащих из Львова на Ривненский военный полигон, сообщили в региональном медиацентре Министерства обороны Украины.

Как уточняется, событие произошло 6 июня в Бродовском районе. Во время движения автомобиля УАЗ, принадлежащего одной из воинских частей во Львовской области, в нем загорелся двигатель.

Военнослужащие потушили огонь, некоторые из них получили незначительные ожоги и телесные повреждения. Угрозы жизни военнослужащих нет, причины возгорания в моторном отсеке автомобиля устанавливаются.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 6 июня в 15:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи города Броды в автомобиле УАЗ-452. В результате пожара получил ожоги руки и предплечья 48-летний водитель автомобиля.

Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Огнем уничтожены отсек, частично салон автомобиля, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее в Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину.