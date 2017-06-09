Глава МВД Британии сохранила место в парламенте

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд переизбралась в парламент Великобритании.

На избирательном участке в округе Гастинг и Рай пришлось производить пересчет голосов, поскольку разрыв между Радд и ее противником от Лейбористской партии составлял всего три с лишним сотни голосов.

Радд – одна из ближайших сторонников премьер-министра и лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

На данный момент количество мандатов у Консервативной партии составило 291, у Лейбористской – 249, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 33 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 10 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

ru.wikipedia.org Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд

Согласно прогнозам Sky News, Консервативная партия Великобритании не получит абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что консерваторы получат от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента — когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мест. В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной.