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    Глава МВД Британии сохранила место в парламенте

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (476)

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    По информации британских СМИ, на избирательном участке даже пришлось пеерсчитывать голоса, так как разрыв между Радд и ее противником от Лейбористской партии составлял всего три с лишним сотни голосов.
    Флаги ЕС и Великобритании
    twitter.com/ImperioMundial

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд переизбралась в парламент Великобритании.

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Досрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин

    На избирательном участке в округе Гастинг и Рай пришлось производить пересчет голосов, поскольку разрыв между Радд и ее противником от Лейбористской партии составлял всего три с лишним сотни голосов.

    Радд – одна из ближайших сторонников премьер-министра и лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

    На данный момент количество мандатов у Консервативной партии составило 291, у Лейбористской – 249, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 33 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 10 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

    ru.wikipedia.org
    Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд

    Согласно прогнозам Sky News, Консервативная партия Великобритании не получит абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что консерваторы получат от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента — когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мест. В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

    Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной.

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