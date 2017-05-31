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    Экс-президента Польши подозревают в распространении секретных документов

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    На данный момент возбуждено дело "по подозрению в раскрытии документов, содержащих тайну". Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
    Бывший президент Польши Лех Валенса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Польши подозревает экс-главу государства Леха Валенсу в опубликовании секретных документов, сообщил РИА Новости представитель окружной прокуратуры Зеленой-Гуры.

    Томаш Лис
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    В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находилось согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Валенса многократно отвергал все обвинения, заявляя, что документы были подделаны спецслужбами для обогащения за счет несуществующего "агента". На своей странице в Facebook он опубликовал несколько документов, которые были ему доступны в период нахождения у власти.

    "Из познаньской прокуратуры поступило дело о распространении Лехом Валенсой документов, содержащих секретную информацию", — сказал представитель ведомства.

    Он пояснил, что дело возбуждено "по подозрению в раскрытии документов, содержащих тайну". Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

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    В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по представлению Агентства внутренней безопасности Польши.

    Напомним, сын Леха Валенсы Пшемыслав ранее был обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске.

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