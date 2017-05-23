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    В Кувейте голубь перевозил наркотики в сумочке

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    Птицу поймали, когда она пролетала неподалеку от здания таможни. К спине голубя была прикреплена специальная сумочка, в которой было 178 таблеток.
    В Кувейте голубь перевозил наркотики в сумочке
    alarabiya.net

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Кувейте таможенниками был пойман почтовый голубь, которого использовали драгдилеры для переправки наркотиков из Ирака, сообщает Al Arabiya. Птицу поймали, когда она пролетала неподалеку от здания таможни. 

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    К спине птицы была прикреплена сумочка, в которой было 178 таблеток.

    Как сообщалось ранее, полиция Нидерландов совместно с датской компанией, специализирующейся на тренировке хищных птиц, будет обучать белоголовых орланов перехватывать незарегистрированные беспилотники.

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