В Кувейте голубь перевозил наркотики в сумочке

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Кувейте таможенниками был пойман почтовый голубь, которого использовали драгдилеры для переправки наркотиков из Ирака, сообщает Al Arabiya. Птицу поймали, когда она пролетала неподалеку от здания таможни.

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К спине птицы была прикреплена сумочка, в которой было 178 таблеток.

Как сообщалось ранее, полиция Нидерландов совместно с датской компанией, специализирующейся на тренировке хищных птиц, будет обучать белоголовых орланов перехватывать незарегистрированные беспилотники.