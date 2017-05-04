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    СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков из России

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    В СБУ сообщили, что организовали канал сбыта наркотиков трое украинских граждан и россиянин, они оборудовали нарколабораторию в частном доме в Киево-Святошинском районе.
    Контрабанда наркотиков из РФ
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Associated Press Marco Ugarte
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    "Правоохранители установили, что организовали канал трое украинских граждан и россиянин. Последний завозил прекурсоры в Украину автомобилем. Для переработки сырья в амфетамин злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме одного из них в Киево-Святошинском районе. По информации спецслужбы, ежемесячно наркодельцы изготавливали более полутора килограмма психотропов и сбывали их через так называемые "закладки" наркозависимым Киева. Деньги от "клиентов" поступали на банковскую карточку", — сообщили в СБУ.

    Во время обысков по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли шестьдесят граммов готового амфетамина, сорок шесть килограммов прекурсора фенилнитропропена и оборудование для изготовления наркотиков.

    ssu.gov.ua
    Контрабанда наркотиков из РФ

    Стоимость изъятого психотропа и прекурсоров составляет триста пятьдесят тысяч гривен. В дельцов также выявлено девяносто пять тысяч российских рублей для закупки сырья и сорок тысяч гривен от реализации амфетамина", — добавили в СБУ.

    Открыто уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления четырем задержанным наркодельцам. Продолжаются неотложные следственные действия.

    Напомним, в Харькове патрульные обнаружили водителя, который управлял троллейбусом в состоянии наркотического опьянения.

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