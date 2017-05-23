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    В США украинского хакера приговорили к 2,5 годам тюрьмы

    (обновлено: )18
    Отметим, что 29-летний киевлянин Ермолович ранее признал свою вину. По документам, представленным в суде, гражданин Украины принимал участие в хакерском взломе бизнес-порталов Marketwired L. P., PR Newswire Association LLC (PRN) и Business Wire.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Американский суд признал виновным гражданина Украины Вадима Ермоловича в преступном сговоре о похищении электронных данных, которые имеют ценность, с целью получения выгоды, приговорив его к 30 месяцам заключения, говорится в официальном сообщении Генеральной прокуратуры штата Нью-Джерси.

    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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    "Украинский хакер был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за его участие в международной схеме взлома трех новостных бизнес-порталов, похищая еще неопубликованные пресс-релизы, содержащие непубличную финансовую информацию, и используя эту информацию для осуществления операций, которые принесли около $30 млн незаконной прибыли", — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что 29-летний киевлянин Ермолович ранее признал свою вину. По документам, представленным в суде, гражданин Украины принимал участие в хакерском взломе бизнес-порталов Marketwired L. P., PR Newswire Association LLC (PRN) и Business Wire.

    Он признался, что взлом сети PRN происходил в период с января по март 2013 года. Кроме того, Ермолович признал, что продавал неопубликованные пресс-релизы, украденные в сети Marketwired, и имел доступ к сети Business Wire.

    Как сообщалось ранее, хакерская группа Shadow Brokers, ранее взявшая ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, объявила, что, начиная с июня, начнет публикацию данных по ракетным и ядерным проектам ряда стран.

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