Разведка КНДР осуществляет хакерские атаки по всему миру - СМИ

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Спецподразделение разведки КНДР организует хакерские атаки по всему миру, сообщает Рейтер со ссылкой на экспертов.

"Подразделение 180 (разведки КНДР — ред.) вовлечено в хакерские атаки на финансовые институты, они взламывают аккаунты банков, а затем выкачивают деньги", — цитирует агентство слова бывшего северокорейского профессора информатики, который сейчас находится в Южной Корее, Ким Хын Квана. По его словам, некоторые из его бывших студентов сейчас работают в северокорейской "киберармии". Он также добавил, что хакеры из КНДР зачастую уезжают из страны для осуществления атак, чтобы "не оставлять следы".

С данной идеей согласен и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ан Чхон Ги. "КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий", — цитирует агентство его слова. Он также добавил, что у Южной Кореи есть веские основания полагать, что КНДР стоит за взломами в банков Пакистана, Филиппин, Вьетнама и Польши.

Бывший сотрудник южнокорейской полиции Ю Дон Нюль отмечает, что нередко КНДР использует малайзийские компании для осуществления атак. "Они открыто работают в сфере торговли или в IT-компаниях. Некоторые из них управляют сайтами или продают игровые программы", — приводит агентство его слова.

Как сообщалось ранее, хакерская группа Shadow Brokers, ранее взявшая ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, объявила, что, начиная с июня, начнет публикацию данных по ракетным и ядерным проектам ряда стран.