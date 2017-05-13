Банки России подверглись массовым хакерским атакам

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России зафиксировал массовые рассылки банкам вируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

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Отмечается, что ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы.

"ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано", — сказали в Банке России.

ФинЦЕРТ еще в середине апреля направлял участникам информационного обмена данные о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа "шифровальшик". Кроме того, в начале мая подобное уведомление было разослано в отношении иного типа вредоноса (cobalt strike).

Ранее в пятницу МВД РФ сообщило, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке. В то же время Следственный комитет РФ сообщил, что на его мощности атака не осуществлялась. Также попытки хакерских атак на инфраструктуру Сбербанка были зафиксированы службой информационной безопасности банка.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.