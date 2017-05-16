Хакеры требуют у Walt Disney выкуп за украденный фильм

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Хакеры украли у американской компании The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают выложить его в сеть, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера. REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo Die Zeit об атаке WannaCry: хакеры сами в шоке от успеха акции

По словам Айгера, хакеры требуют от компании большую сумму в биткоинах в качестве выкупа. В случае отказа заплатить деньги они грозят выложить сперва пятиминутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь.

Сообщается, что компания отказалась платить выкуп. К расследованию дела привлекли федеральных следователей.

Напомним, ранее разработчики антивируса Avast сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.