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    Хакеры требуют у Walt Disney выкуп за украденный фильм

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    В случае отказа заплатить деньги хакеры грозят выложить сперва пятиминутный отрывок фильма компании The Walt Disney, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены.
    Логотип Walt Disney

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Хакеры украли у американской компании The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают выложить его в сеть, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера.

    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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    По словам Айгера, хакеры требуют от компании большую сумму в биткоинах в качестве выкупа. В случае отказа заплатить деньги они грозят выложить сперва пятиминутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь.

    Сообщается, что компания отказалась платить выкуп. К расследованию дела привлекли федеральных следователей.

    Напомним, ранее разработчики антивируса Avast сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, в Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

    Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

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