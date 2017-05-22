наверх
22.05.201711:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Утренняя пробежка премьера Канады взорвала соцсети

    (обновлено: )44902
    Нарядные старшеклассники фотографировались возле морской дамбы, когда мимо них пробежал Трюдо в шортах и футболке. Подростки уговорили премьера попозировать.
    Пробежка премьера Канады Джастина Трюдо в шортах и футболке
    cbc.ca

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо порадовал группу старшеклассников Ванкувера, став звездой их выпускной фотографии во время своей обычной пробежки, сообщает ВВС.

    cbc.ca
    Пробежка премьера Канады Джастина Трюдо в шортах и футболке
    cbc.ca
    Пробежка премьера Канады Джастина Трюдо в шортах и футболке

    Нарядные старшеклассники фотографировались возле морской дамбы, когда мимо них пробежал Трюдо в шортах и футболке.

    Смотрите также: Готовим преемника? Трюдо пришел на работу с трехлетним сыном

    Выпускникам не удалось поймать кадр, но они уговорили премьера попозировать.

    В июне прошлого года экс-премьер Украины Арсений Яценюк выложил фотографию с утренней пробежки по Вашингтону.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Путешествие в Европу: сколько нужно денег. Инфографика
    Евросоюз отменил визы для украинцев