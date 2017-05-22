Утренняя пробежка премьера Канады взорвала соцсети

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо порадовал группу старшеклассников Ванкувера, став звездой их выпускной фотографии во время своей обычной пробежки, сообщает ВВС.

cbc.ca Пробежка премьера Канады Джастина Трюдо в шортах и футболке

cbc.ca Пробежка премьера Канады Джастина Трюдо в шортах и футболке

Нарядные старшеклассники фотографировались возле морской дамбы, когда мимо них пробежал Трюдо в шортах и футболке.

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Выпускникам не удалось поймать кадр, но они уговорили премьера попозировать.

В июне прошлого года экс-премьер Украины Арсений Яценюк выложил фотографию с утренней пробежки по Вашингтону.