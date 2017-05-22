Утренняя пробежка премьера Канады взорвала соцсети

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо порадовал группу старшеклассников Ванкувера, став звездой их выпускной фотографии во время своей обычной пробежки, сообщает ВВС.
Нарядные старшеклассники фотографировались возле морской дамбы, когда мимо них пробежал Трюдо в шортах и футболке.
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Выпускникам не удалось поймать кадр, но они уговорили премьера попозировать.
В июне прошлого года экс-премьер Украины Арсений Яценюк выложил фотографию с утренней пробежки по Вашингтону.