Трюдо: Канада продолжает стоять бок-о-бок с Украиной

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Канада гордится военной и другой помощью, которую предоставляет Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы очень гордимся военной помощью, которую предоставляем Украине, и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Украиной", — сказал Трюдо.

Он добавил, что официальная Оттава продолжает осуждать "незаконные действия России в Украине".

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что этническая украинка Христя Фриланд, занимавшая пост министра международной торговли Канады, назначена министром иностранных дел. Он также добавил, что Фриланд сохранит пост главы комитета по отношениям с США, включая торговые связи.

Христя Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.

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С марта 2014 года она в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.