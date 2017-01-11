В мире
RSS

Трюдо: Канада продолжает стоять бок-о-бок с Украиной

(обновлено: )114
Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, власти Канады гордятся военной помощью, которую предоставляют Украине, и продолжают твердо стоять бок-о-бок с Украиной.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
REUTERS Jerzy Dudek

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Канада гордится военной и другой помощью, которую предоставляет Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Иван Качановский
скриншот видео с YouTube-канала Анны Малининой
Расстрел Майдана. Сенсационные выводы канадского исследователя

"Мы очень гордимся военной помощью, которую предоставляем Украине, и продолжаем твердо стоять бок-о-бок с Украиной", — сказал Трюдо.

Он добавил, что официальная Оттава продолжает осуждать "незаконные действия России в Украине".

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что этническая украинка Христя Фриланд, занимавшая пост министра международной торговли Канады, назначена министром иностранных дел. Он также добавил, что Фриланд сохранит пост главы комитета по отношениям с США, включая торговые связи.

Христя Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.

Читайте также: ЕС-РФ: большая игра 2017 года

С марта 2014 года она в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Дороги и тротуары Киева в снежную погоду
Украина в снежном плену - испытание власти
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование