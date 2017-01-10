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Премьер Канады во вторник сообщит о перестановках в правительстве - СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (310)

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По информации СМИ, перестановки могут затронуть до девяти министров, в том числе министров иностранных дел, международной торговли, труда и главу ведомства по делам ветеранов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
REUTERS Jerzy Dudek

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщит во вторник о перестановках в правительстве страны, сообщает издание Globe and Mail.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
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По данным издания, перестановки могут затронуть до девяти министров, в том числе министров иностранных дел, международной торговли, труда и главу ведомства по делам ветеранов. В частности, ожидается, что главу МИД Стефана Диона заменит действующий министр торговли Христя Фриланд.

Первое собрание нового состава канадского Кабинета министров состоится 23-24 января. Газета отмечает, что решение о перестановке в правительстве принято в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.

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