Сборная Канады по хоккею вышла в финала Молодежного чемпионата мира

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Хоккеисты молодежной сборной Канады (игроки не старше 20 лет) вышли в финал домашнего Чемпионата мира, обыграв в полуфинале сверстников из Швеции.

Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). У победителей шайбами отметились Митчелл Стивенс (8-я минута), Энтони Чирелли (19), Жюльен Готье (33, 59) и Дилан Стром (48). В составе сборной Швеции отличились Юэль Эк Эрикссон (7) и Карл Грюндстрем (9).

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В финале канадцы встретятся со сборной США, которая в серии буллитов обыграла команду России (4:3).

Матч за третье место между россиянами и шведами, как и финал, пройдет 5 января.