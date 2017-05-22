КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап в понедельник.

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Как передает агентство, речь идет о пуске ракеты типа "Пуккыксон-2". Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском.

Он "одобрил серийное производство этой ракеты", добавляет агентство.

В воскресенье южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.