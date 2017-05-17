Капля коммунизма. Товарищ Ким Чен Ын руководил запуском ракеты "Хвасон-12"

РИА Новости Украина

Предлагаем ознакомиться с информационным материалом информационного агентства КНДР ЦТАК, посвященному проведению запуска ракеты нового типа "земля-земля".

Ученые и техники сферы по изучению ракет, на зависть всего мира смело продвигаются на новую цель, активно поддерживая грандиозный замысел строительства ядерной державы Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына. 14-го мая 106-го года чучхе (2017) они успешно провели испытательный запуск стратегической баллистической ракеты "Хвасон-12" средней и дальней дистанции класса "земля-земля".

Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском ракеты нового типа.

Он, смотря на стратегическую баллистическую ракету "Хвасон-12", выразил радость того, что родилась еще одна совершенная ракетная система — "Чучейская ракета", соответствующая идеям военной стратегии и тактики нашей партии и требованию нынешней эпохи.

Этот испытательный запуск, целью которого является подтверждение тактических технических данных и технической характеристики стратегической баллистической ракеты, имеющей возможность оснащать большую тяжелую ядерную боеголовку с высокой мощью, проведен под максимально высоким углом, учитывая безопасность окружающих стран.

По его приказу в 58 минут 4 часа утра запущена стратегическая баллистическая ракета "Хвасон-12".

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Запущенная ракета, взлетев до 2,111.5 км максимальной высоты на орбиту предположенного полета, точно ударила указанную акваторию цели на дистанции 787 км в открытом море.

Через испытательный запуск ракеты полностью доказаны система наведения и стабилизации, система устройства, система нагнетания и система контроля и запуска стратегической баллистической ракеты, нашего образца совершенно по-новому спроектированной нашими учеными и техниками оборонной области.

В условиях действительного полета повторно подтверждена надежность нового двигателя ракеты. Также в условиях жестокого повторного вторжения подтверждены характеристика наведения последнего этапа и точность действия системы взрыва ядерной боеголовки.

Уважаемый высший руководитель, обнимая работников сферы по изучению ракет, высоко похвалил, что они действительно с усердием трудились и совершили великое дело, сфотографировался на память вместе с работниками, учеными и техниками, участвовавшими в испытании.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Он дал высокую оценку им, разработавшим стратегическую баллистическую ракету нашего образца, и объявил особую благодарность от своего имени.

Он с уверенностью отметил, что большой успех испытательного запуска стратегической баллистической ракеты "Хвасон-12" средней и дальней дистанции класса "земля-земля", показывающего высокий рубеж научно-технического развития оборонной сферы нашей Республики имеет истинно большое и особое значение в обеспечении мира и стабильности Корейского полуострова и региона и является несравненной великой победой корейского народа. И заявил, что наше государство является ядерной державой в подлинном значении этого слова, независимо от чьего признания или отрицания. И подчеркнул, что с невообразимо высокой скоростью чрезвычайно укрепленными и развитыми нашими ядерными силами сдерживания решительно будет наказывать таких элементов, прибегающих к ядерному шантажу.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Также отметил, что хотя США, говоря о каком-то подавлении и др., масштабно втаскивают ядерные стратегические средства в окружение Корейского полуострова и угрожают и шантажируют нас, но трусливый блеф США, военными способами задавливающих только безъядерную страну и слабую нацию, не проходит у нас, и это всего лишь смехотворное деяние. И если США посмеют выбрать военную провокацию против нашего государства, то готов с удовольствием противостоять к этому.

Уважаемый высший руководитель подчеркнул, что самая совершенная в мире оружейная система ни в коем случае не будет являться вечной монопольной собственностью США и непременно придет тот день, когда мы тоже используем соответствующие средства возмездия. В том случае США увидят, что корейские баллистические ракеты являются ли угрозой для США или нет на самом деле.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Он отметил, что если США бесполезным бесчинством опрометчиво посмеют тронуть нашу Республику, то не смогут избавиться от самого большого в истории бедствия. И решительно предупредил, что нельзя отворачиваться от действительности, что материковая часть США и зоны военных действий Тихого океана взяты на прицел нашего удара, и действительности, что у нас есть всякие мощные средства для сокрушительного удара возмездия.

Уважаемый высший руководитель отдал приказ, что ученые и техники сферы по изучению ракет не зазнаваясь успехами, должны разрабатывать еще многие уточненные и разнообразные ядерные оружия и средства ядерного удара до того времени, когда США и их сателлиты в своем уме сделают правильный выбор, и еще ускорять необходимую подготовку для испытания.