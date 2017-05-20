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    Мать Ассанжа обратилась за помощью к премьеру Австралии

    (обновлено: )2310
    Мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Кристин подчеркнула, что ее сын в течение пяти лет был лишен "солнечного света, свежего воздуха и упражнений".
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    NIKLAS HALLE'N / AFP

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла повлиять на власти Великобритании, чтобы Ассанж смог улететь в Эквадор, передает телеканал ABC.

    Отметим, что сам Ассанж является гражданином Австралии.

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    "Я официально призываю Малкольма Тернбулла вмешаться, вести себя как премьер-министр и защитить гражданина… Я хочу, чтобы он оказал давление на правительство Великобритании, которое бы обеспечило ему беспрепятственный переезд в Эквадор", — приводит телеканал слова Кристин Ассанж.

    Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

    Кристин Ассанж отметила, что ее сын в течение пяти лет был лишен "солнечного света, свежего воздуха и упражнений".

    В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.

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