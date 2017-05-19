Ассанж: WikiLeaks продолжит публиковать документы

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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости Украина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что сайт продолжит свою деятельность. Об этом он сообщил в пятницу, обращаясь к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

"WikiLeaks продолжит публиковать документы", — сказал Ассанж.

Он также назвал "важной победой" недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг. Мэннинг была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу. Ранее Ассанж обещал, что покинет посольство Эквадора после освобождения Мэннинг, однако этого обещания он в своем выступлении не касался.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.