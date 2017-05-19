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    Ассанжа арестуют, если он покинет посольство Эквадора - полиция Лондона

    (обновлено: )41
    Как сообщается в заявлении полиции Лондона, Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался 29 июня 2012 года сдаться суду.
    Джулиан Ассанж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Если основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж покинет посольство Эквадора, то будет арестован, говорится в заявлении лондонских правоохранителей.

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    "Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался 29 июня 2012 года сдаться суду. Полиция Лондона обязана выполнить обязательства по этому ордеру в случае, если фигурант покинет посольство" — говорится в заявлении.

    В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

    Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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