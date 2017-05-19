Ассанжа арестуют, если он покинет посольство Эквадора - полиция Лондона

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Если основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж покинет посольство Эквадора, то будет арестован, говорится в заявлении лондонских правоохранителей.

"Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался 29 июня 2012 года сдаться суду. Полиция Лондона обязана выполнить обязательства по этому ордеру в случае, если фигурант покинет посольство" — говорится в заявлении.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.